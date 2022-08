Bibi’s zoontje groeit als kool en Romy maakt iets heel bijzonders mee

recensie Even zinderende als raadselach­ti­ge ‘UFO-thril­ler’ Nope biedt en gaat óver spektakel

Jordan Peele, het brein achter de slimme ‘doordenkhorrors’ Get Out en Us, is zonder twijfel een van de meest opwindende regisseurs van dit moment. Ook zijn laatste werk bruist van de originaliteit en het vakmanschap, al zal deze buitenissige UFO-thriller (reeds in voorpremières te zien in de bioscoop) ditmaal ook de Peele-fans verdelen.

13 augustus