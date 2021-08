Big Bang Theory-actrice wil mishandeld olympisch paard kopen: ‘Noem je prijs!’

Bij de moderne vijfkamp weigerde het paard Saint Boy meerdere malen. Daarop sloeg Schleu op aanwijzing van coach Raisner het paard meerdere malen met een zweep. Dat kwam de twee op stevige kritiek te staan en ze werden daarna van de Olympische Spelen verwijderd.



Cuoco reageerde in haar Instagram Stories op het incident. Dit is op zoveel manieren een walgelijke, beledigende weergave van onze sport’, schrijft de actrice. Cuoco is zelf ook een fervent paardrijdster en is getrouwd met Karl Cook, die professioneel ruiter is.



De 35-jarige actrice vindt dat het team zich zou moeten schamen. ‘Ik zal dat paard kopen en het het leven geven dat het zou moeten hebben. Noem je prijs.’