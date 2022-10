Bij Eva Jinek was haarscherp te zien waar het échte probleem zit in Nederland

recensie Gastronomi­sche stressthril­ler Boiling Point laat kijker naar adem happen

Nog onder de indruk van die lange, explosieve en ongemonteerde proloog uit Athena (nu op Netflix)? In Boiling point is de gehele film één take. Zonder valsspelen. De camera gaat aan en pas een slordige negentig minuten later, zodra de aftiteling start, weer uit.

5 oktober