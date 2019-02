Bij SBS 6 ontslagen Piet Paulusma heeft wel oren naar baan bij MAX

Piet Paulusma (62), die eind dit jaar noodgedwongen stopt als weerman bij SBS 6, reageert positief op het aanbod van Omroep MAX-baas Jan Slagter om de overstap te maken naar de publieke omroep. Paulusma gaat zeker met Slagter in gesprek. ,,Maar er zijn nog aanbiedingen van andere partijen”, vertelde hij vanmorgen in De Ochtend Show to go op deze site.

Welke kapers nog meer op de kust zijn voor Paulusma, liet de weerman in het midden. Wel is duidelijk dat Omroep MAX het Friese weericoon op radio en televisie weerberichten wil laten verzorgen. Paulusma kreeg recent te horen dat SBS 6 na 23 jaar zijn contract als weerman niet verlengt. Productiemaatschappij Talpa (SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9) wil een ander soort weerberichten gaan verzorgen. Hiervoor zijn RTL 4-weermannen Dennis Wilt en Amara Onwuka aangetrokken. Paulusma liet gisteren weten vrede te hebben met het besluit, maar het wel jammer te vinden. ,,Ik had liever de 25 jaar volgemaakt’’, aldus de Fries.

Piet Paulusma wist al langer van het besluit en hoopt ergens een doorstart te kunnen maken. Jan Slagter is hoopvol gestemd. ,,Er zijn natuurlijk een hoop haken en ogen’’, aldus Slagter. ,,Maar het voornemen is wel om er uit te komen. Piet is een fenomeen, iedereen kent hem en houdt van hem. En ik denk dat hij erg goed op zijn plaats zou zijn bij Omroep MAX.’’

Toenmalig SBS 6-baas Fons van Westerloo vindt het merkwaardig dat Talpa Network (het mediabedrijf van John de Mol) de samenwerking met Paulusma opzegt. ,,Blijkbaar willen ze SBS 6 vernieuwen en ergens snap ik dat ook wel. Maar zo lekker gaat het daar niet qua kijkcijfers en dan is Piet Paulusma wel nog een belangrijk anker. Ik had het als SBS-baas nog even niet gedaan.’’

Tv-criticus Angela de Jong adviseert de fans een Piet-itie te beginnen om hem en zijn weerbericht te behouden. ,,Hij is de Frans Bauer onder de weermannen: laagdrempelig, hardwerkend en een beetje kneuterig. Precies waar wij Nederlanders dol op zijn. In die zin snap ik niet dat John de Mol dit doet. Dit is zo slecht voor het imago van Talpa.’’