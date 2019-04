Bij ’t Schaep met de 5 Pooten ontbreken de lach en de traan

RecensieHet risico van een musical die is gebaseerd op twee succesvolle tv-series is dat de bezoeker gaat vergelijken. Bij ’t Schaep met de 5 Pooten zijn de verwachtingen bij voorbaat hoog en de musicalversie lost die onvoldoende in. Dat zit ’m zeker niet in de vormgeving - die is ronduit sterk - maar wel in het acteerwerk.