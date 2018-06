Bijbel van Whitney Houston onder de hamer

20 jaar Sex and the City in 20 quotes, 20 outfits en 20 cijfers

6 juni Vandaag is het exact twintig jaar geleden dat Sex and the City voor het eerst op de buis kwam. De beroemde serie stond (en staat) garant voor een paar onvergetelijke uitspraken ('I love you, but I love me more), een hoop excentrieke outfits (denk aan de trouwjurk van Carrie) en héél veel dates en bedpartners. Om het geheugen op te frissen twintig quotes, twintig memorabele outfits en twintig cijfers over de serie.