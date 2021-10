Bijna 1,1 miljoen kijkers zien Frits Sissing opduiken als sm-konijn in Het Perfecte Plaatje

Het zesde seizoen van Het Perfecte Plaatje ging gisteravond met tien nieuwe kandidaten van start op RTL 4. Traditioneel is de eerste opdracht die de deelnemende bekende Nederlanders krijgen er een in duo's, zo ook dit jaar. Ze werden door juryleden William Rutten en Cynthia Bol op pad gestuurd om foto's van elkaar te maken in het thema ‘betrapt’. Het lot koppelde Georgina Verbaan en Frits Sissing aan elkaar en de twee waren op zijn zachtst gezegd aan elkaar gewaagd.



Frits koos namelijk voor ‘de ergste nachtmerrie’ van Georgina. De uitgesproken vegetariër werd meegenomen naar een slagerij en moest poseren in een bontjas met een flink stuk vlees. Uiteindelijk loopt de actrice de winkel uit met een besmeurde mond en broodje hotdog in haar hand.



Tijd voor revanche, moet Georgina hebben gedacht, en ze heeft voor haar collega-fotograaf een bijzondere shoot in petto. Ze wil Frits namelijk vastleggen als kinky bunny op een compromitterende foto. Dus mag hij met een gagball in zijn mond, bunnymasker en wit ondergoed op een bed poseren. Tijdens het maken van de foto's roept Georgina tegen de keurige presentator of hij ‘geil’ wil kijken. Op dat moment krijgt ze zelf ook het idee dat ze wellicht een tikkeltje te ver is gegaan.



Toch was het 't waard voor Georgina. Ze krijgt een 8,6 voor de foto van Frits, terwijl hij slechts een 6,5 krijgt van de jury. De reden: de foto van Georgina met besmeurde mond, hotdog en bontjas zou ‘te overdreven’ zijn.