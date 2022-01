Bijna 2 miljoen kijkers voor oudejaarsspecial The Masked Singer

Vriend Britney Spears deed auditie voor rolletje in reboot Sex and the city, maar kreeg het niet

Sam Asghari, de 27-jarige vriend van Britney Spears, stelt op sociale media dat hij is afgewezen voor een klein rolletje in And just like that..., de reboot van de populaire jaren-90-serie Sex and the city. Asghari ging voor een rol als fysiotherapeut van hoofdpersonage Carrie Bradshaw, gespeeld door Sarah Jessica Parker, maar werd gepasseerd door de 35-jarige Australische acteur Ryan Cooper.

