Bijna 5000 aanmeldingen voor nieuwe Big Brother

,,Dat hadden we niet verwacht maar wel op gehoopt natuurlijk", aldus de woordvoerster. Mensen kunnen zich de komende tijd nog gewoon aanmelden. Wanneer de inschrijving sluit, is nog niet bekend.



In juni werd bekend dat Big Brother in 2021 terugkeert op televisie bij RTL. Aan het nieuwe seizoen kunnen ook Vlamingen meedoen omdat de reeks ook wordt uitgezonden op het Belgische VIER. In de nieuwe reeks worden opnieuw mensen honderd dagen lang opgesloten in een huis met wildvreemden terwijl ze 24 uur per dag worden gevolgd door camera's.



De laatste Nederlandse editie, Big Brother 6, stamt uit 2006 en werd uitgezonden door het toenmalige Talpa.