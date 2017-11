Bijna blote Anna Drijver legt in schuimbad uit wat dividendbelasting is

Geëmotioneerde Katja Schuurman over Gosschalk: Hij is ook lief, charmant en geestig

9:15 Actrice Katja Schuurman (42) heeft het in een emotioneel betoog opgenomen voor regisseur-castingdirecteur Job Gosschalk die in opspraak is geraakt wegens grensoverschrijdend gedrag met acteurs. Katja, die al 20 jaar goed bevriend is met Gosschalk, keurt zijn gedrag absoluut niet goed, maar vindt wel dat dat slechts een deel van zijn karakter is. ,,Hij is ook lief, warm en geestig.''