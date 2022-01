Bijval voor Humberto na beschuldiging over sturen ongepaste appjes, presentator ontkent stellig: ‘Pure smaad!’

UpdateNa de ontwikkelingen rond The voice of Holland dropte Albert Verlinde gisteravond een nieuw bommetje. In het SBS 6-programma Shownieuws beschuldigde de showbizzkenner zijn (voormalig) collega Humberto Tan van onbetamelijk gedrag. Hij roept RTL tevens op een breder onderzoek te doen. Tan ontkent stellig en spreekt van ‘pure smaad’. Veel BN’ers steunen Tan.

Verlinde sprak in het entertainmentprogramma, waar gisteren 807.000 mensen naar keken, over de periode 2015 en 2016 toen Humberto Tan een succesvolle latenighttalkshow had. ,,Het is binnen RTL, en we hebben daar de affaire-Stax meegemaakt, ook wel bekend dat Humberto de neiging had om met vrouwen die leuk waren contact te zoeken na de uitzending. Waarom vertel ik dat? Nou, niet om Humberto te naaien, maar omdat ik weet dat er mensen bij het programma weg zijn gegaan die zeiden: ‘Het lijkt wel alsof ik hier meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow.’”



Hij wil een breder onderzoek. ,,Waar het mij om gaat is dat Talpa, ITV en RTL moeten onderzoeken wat er gebeurt bij The Voice, maar ik wil RTL ook oproepen een breed onderzoek te doen, want blijkbaar was er in die tijd een cultuur waarin dit soort dingen gebeurden. Bij The Voice én bij Humberto en we hebben ook nog het Expeditie Robinson-verhaal. Ik denk dat RTL kritisch moet kijken: jongens, wat was er in die tijd in vredesnaam aan de hand? Daar moet iedereen over aangesproken worden, ook de leidinggevenden. Daar moet een onderzoek naar gedaan worden.”

Zwaar gepikeerd

Humberto Tan is zwaar gepikeerd door de berichtgeving van Verlinde. ‘Albert Verlinde beschuldigt mij van het sturen van ongepaste appjes naar ‘iedere vrouw die ik leuk zou vinden’ in de periode bij RTL Late Night. Wat een kolder! Pure smaad. Ik bedankte na afloop van de uitzending alle gasten via app: mannen en vrouwen. Verder niets te maken met The Voice’, zegt Tan op Twitter gisteravond. Vanochtend voegt hij daaraan toe: ‘Beste Albert, je hebt mij in één adem genoemd met de misstanden bij The Voice. We kennen elkaar goed, je hebt mijn nummer en toch heb je mij niet gebeld om je ‘verhaal’ te checken. Er ligt geen klacht bij RTL noch bij Blue Circle (producent, red.). Er is één klacht: van jou. Wat zijn je motieven?’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op Twitter laten veel bekende mensen die in de talkshow van Tan te gast zijn geweest weten dat zij inderdaad steevast konden rekenen op een bedankbericht. Schrijfster Susan Smit: ‘Humberto Tan stuurde altijd een appje. Dat verdacht maken geeft aan dat je het verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en zorg voor je gasten niet kent.’ Cabaretier Claudia de Breij zegt dat zij de appjes ‘altijd hoffelijk en leuk’ vond. ‘Misschien moeten we iets meer afgaan op wat vrouwen zeggen die slachtoffer zijn van gedrag van bepaalde mensen in de showbizz en iets minder op wat collega’s menen te moeten insinueren.’ Ook actrice Marian Mudder, Meiland-biograaf Jan Dijkgraaf en Sportraad-voorzitter Michael van Praag steunen Tan. Schrijfster Saskia Noort noemt de presentator ‘de meest gastvrije, hoffelijke en integere’ talkshowhost die ze ooit heeft ontmoet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verlinde vindt bovendien dat Unay Uslu (49), de nieuwe staatssecretaris voor Cultuur en Media, in actie moet komen. ,,In Amerika zijn er vertrouwenspersonen bij programma’s. Ik vind dat we daar in Nederland met volwassen tv ook naartoe moeten. Je moet er een beleid op afstemmen. Ik ben zelf directeur van een bedrijf (Stage Nederland) geweest. Op het moment dat die hele #Metoo-zaak en Black Lives Matter speelden, dan moet je daar iets mee. En op het moment dat zo’n Jeroen-zaak speelt, dan moet hetzelfde gelden. Dat moet je dan meteen de kop indrukken. Er is blijkbaar een cultuur ontstaan, waarin dit kon gebeuren. Daarom heb ik ook de staatssecretaris opgeroepen: duik hier eens in. Voor vertrouwenspersonen, richtlijnen, beleid.”

De opmerkingen van Verlinde komen vlak nadat er een schandaal ontstond rond The Voice of Holland. Daarin bekende bandleider Jeroen Rietbergen ongepaste berichten te hebben gestuurd naar vrouwelijke kandidaten. Ook is er een aangifte gedaan tegen coach Ali B, die alles ontkent. Donderdag verschijnt er een uitzending van het BNNVara-programma Boos, waarin een onderzoek naar de misstanden bij The Voice wordt gepresenteerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

The Voice is voorlopig van de buis gehaald na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Weet jij daar meer van of wil je een andere misstand melden? Dan kun je ons een berichtje sturen via WhatsApp of Signal op: +31615377185. Je kunt ook mailen naar tips@ad.nl of tippen via Publeaks. Via al deze kanalen kun je ons anoniem tippen. Je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacystatement.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: