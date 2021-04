Bijzonder: er komt een nieuw album van Prince aan

Vandaag al verscheen het titelnummer, Welcome 2 America. Volgens de erfgenamen, die Prince’ muziek beheren via the Prince Estate and Legacy Recordings, onderdeel van Sony Music, deelt Prince op het album zijn zorgen, hoop en visie op de maatschappij. Prince zingt over politieke verdeeldheid, misinformatie en een hernieuwde strijd om raciale gelijkheid.

Volledig scherm De hoes van het nieuwe album van Prince: Welcome 2 America © Sonymusic

Het ruim vijf minuten lange funky titelnummer gaat over de oppervlakkigheid van social media en reality-tv en monopolies in de muziekindustrie. ‘The land of the free/home of the slave’, rapt Prince over een strakke beat en een repetitief basloopje. De zang komt van New Power Generation-zangeressen Shelby J., Liv Warfield en Elisa Fiorillo. De zanger/gitarist toont zich in het lied ouderwets kritisch op een maatschappij van hebzucht en misleiding.

Prince rondde de opnames voor het album in 2010 af, zes jaar voor zijn dood. Hij bracht het nog niet uit, iets dat voor hem niet ongewoon was. De muziek belandde in de befaamde kluis op zijn landgoed Paisley Park, waar volgens zijn erfgenamen nog veel meer materiaal ligt. Prince ging wel op een tour met de naam Welcome 2 America. De luxe uitvoering van het album, dat ook op vinyl verschijnt, bevat naast twaalf nummers ook de video van het concert dat Prince in 2011 met The New Power Generation gaf in Los Angeles.

Beluister hier de titeltrack:

Prince werkte voor dit album met bassist Tal Wilkenfeld, drummer Chris Coleman en keyboard-speler Morris Hayes, die ook een aantal tracks voor Welcome 2 America produceerde.

Bij leven bracht Prince voor het laatst studiomuziek uit in 2015, toen zelfs met twee albums: HitnRun Phase one en HitnRun Phase two. Na zijn overlijden verscheen postuum meer muziek, waaronder het demoalbum Piano and a microphone 1983. Prince stierf in 2016 op zijn landgoed aan een overdosis van de pijnstiller fentanyl.