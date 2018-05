Bijzonder: huwelijksaanzoek tijdens EO-Jongerendag in GelreDome

Presentator en radio-dj Joram Kaat gaf mensen in de zaal kort de gelegenheid om het publiek toe te spreken, toe te zingen of iets anders te doen. Toen de cameraman met zijn statief de ruimte scande, viel zijn oog geheel toevallig op het bijzondere aanzoek. Joram Kaat had slechts dertig seconden om daar bij stil te staan, maar dat was genoeg om de hele zaal enthousiast te krijgen. De duizenden bezoekers klapten en floten op hun vingers. Voor de onbekende heer in kwestie, die inmiddels op zijn knieën was gegaan, kwam het verlossende antwoord al snel. Jessica zei volmondig ja. ,,Gefeliciteerd!'", riep Joram Kaat door de microfoon. De EO-Jongerendag is via een livestream te volgen. Op sociale media wordt er positief gereageerd. 'Mooi om hier onderdeel van uit te maken', schrijft iemand op Twitter.

Waarde

De EO-Jongerendag is een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland waarbij christelijke jongeren afkomstig uit diverse kerken met elkaar zingen, bidden en naar toespraken luisteren. Ook treden er christelijke artiesten uit binnen- en buitenland op.



De eerste jongerendag was in 1975 in de Martinihal in Groningen, waar een kleine drieduizend meisjes en jongens op af kwamen. Het evenement groeide al snel in omvang. In 1982 telde het aantal bezoekers in de Jaarbeurs in Utrecht al 20.000. Toen ook de Jaarbeurs te klein werd, verhuisde de EO de jongerendag naar stadion de Galgenwaard in die stad. In 1998 werd het GelreDome in Arnhem de locatie waar plaats is voor 35.000 jongeren.



Thema dit jaar is Walk on Water. Er zijn optredens van onder andere for KING & COUNTRY, Matt Redman & Guvna B, Britt Nicole en The Drop. Spreekster is de Britse Miriam Swaffield die in Engeland lokale kerken en studenten met elkaar in contact brengt.