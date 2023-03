Bijzonder weer blijft confronterend voor dochter Piet Paulusma: ‘Waren voor ons de mooiste periodes’

Martsje Paulusma heeft het er nog altijd moeilijk mee dat ze haar vader Piet Paulusma niet kan bellen bij bijzondere weersomstandigheden. Dat zei ze maandagmiddag in het programma Tijd voor Max , waarin ze te gast was. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de markante weerman overleed. ,,Als er een storm was, of sneeuw of twee weken lang een dikke vette hittegolf... dat waren voor ons de mooiste periodes.”

Paulusma overleed op 20 maart 2022 aan de gevolgen van kanker. Hij was al geruime tijd ziek, maar hield dit stil voor de buitenwereld. In Tijd voor Max werd maandag stilgestaan bij de sterfdag van de weerman. Zijn dochter Martsje schoof aan en zei dankbaar te zijn voor de grote belangstelling voor het monument voor haar vader, dat gisteren werd onthuld in Limburg. ,,Ontzettend bijzonder. Ik heb er eigenlijk nog steeds geen woorden voor. Het was een mooie dag, heel indrukwekkend.”

Maar het was ook een zware dag, stelde Martsje. ,,Het is heel apart. Vandaag is de dag hoor, honderd procent. Maar Piet is op zondagmiddag om twee uur overleden. En gisteren was het zondag. Dus dat was al zo’n beladen dag. Misschien nog wel meer dan vandaag.”

Waar Martsje nog steeds moeite mee heeft, is dat ze haar vader niet meer kan bellen bij bijzondere weersomstandigheden. ,,Dat is zo confronterend. Dat als er een storm is, of sneeuw, of het is twee weken lang dikke vette hittegolf... dat waren voor ons de mooiste periodes. Dan hingen we de hele dag bij elkaar aan de telefoon”, aldus de dochter van de geliefde Fries. ,,Dus als het nu sneeuwt... Het zit natuurlijk wel in ons gezin, dus ik bel mijn moeder of mijn broertje; ik kan er wel wat mee. Maar degene met wie ik dat zou willen, die is er niet meer.”

