Bijzondere eerste date van Robbie Williams en zijn vrouw: ‘Net seks gehad met mijn drugsdealer’

Hij was een van de grootste popsterren in Europa, maar in 2006 ging het bergaf met Robbie Williams. Een drugsverslaving had zijn leven overgenomen en zijn muziekcarrière stond op een laag pitje. ,,Ik vocht tegen verschillende demonen. Ik wist niet meer wat ik wilde doen", vertelt Robbie aan de tabloid Daily Mail.



Een blind date met de Amerikaanse actrice Ayda Field moest hem weer terug op aarde brengen, maar de zanger bereidde zich op een wel heel bijzondere manier voor. ,,Mijn vrouwelijke drugsdealer was net vertrokken toen Ayda aankwam. Ik had seks met haar gehad en ze had een zak drugs achtergelaten", herinnert Williams zich.