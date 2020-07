Bikini-Linda een marketingtruc? Oké, en wat dan nog?

Het is natuurlijk allemaal weer een marketingstunt. In het echt is ze veel dikker. Of ze is niet dik genoeg om body positive te zijn. Sowieso vinden we allemaal weer wat, en sowieso vindt Angela de Jong wat. Zij zou het in ieder geval nooit doen, in bikini voorop een blad staan, al kreeg ze een miljoen. Wat natuurlijk onzin is, De Jong stapt bij een miljoen diezelfde minuut nog uit de kleren. Ik ook, trouwens.