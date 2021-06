Bilal Wahib doet vanavond zijn verhaal bij Op1

Roxeanne Hazes werkt aan muziek: ‘Over afsluiten van bepaalde hoofdstuk­ken’

11:39 Roxeanne Hazes is in de muziek die zij op dit moment aan het schrijven is open over de therapie die zij heeft gevolgd en haar zoektocht naar zelfliefde. Dat vertelt de zangeres in een openhartig gesprek voor de podcast Frontrow die vandaag is gepubliceerd.