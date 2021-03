'Bilal Wahib slachtoffer van identiteitsfraude’

Actrice Sharon Stone jarenlang seksueel misbruikt door haar opa

3:47 Nadat eerder al bekend werd dat Sharon Stone door een van de producers van de film Basic Instinct werd gevraagd om met een tegenspeler naar bed te gaan, heeft de actrice nu ook laten weten als kind jarenlang misbruikt te zijn door haar opa. En niet alleen zij, maar ook haar jongere zusje Kelly. Dit is te lezen in haar autobiografie The Beauty of Living Twice.