Bill Cosby spreekt van achter de tralies en toont geen spijt

Één jaar en zeven maanden nadat hij werd veroordeeld en naar de cel werd gestuurd voor seksueel misbruik heeft Bill Cosby (82) voor het eerst een interview gegeven. In gesprek met website BlackPressUSA.com spreekt de gevallen komiek kort over zijn leven achter de tralies. Toch valt vooral op dat Cosby zijn onschuld wil bepleiten. Ook is hij absoluut niet van plan ooit spijt te betuigen.

Cosby vindt dat zijn veroordeling voor seksueel misbruik ‘vooropgezet’ was. Ook gelooft de 82-jarige komiek niet dat hij vervroegd vrijkomt. ‘Ik heb nog acht jaar en negen maanden te gaan’, stelt Cosby. ‘Als ik voorwaardelijk wordt vrijgelaten, zullen ze mij niet horen zeggen dat ik spijt heb. Ik was erbij. Het kan mij niet schelen wat mensen zeggen die er niet bij waren. Ze weten het niet.’

Cosby werd in april 2018 schuldig bevonden aan drie aanklachten van seksueel misbruik. Hij kreeg een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd. Het was de eerste veroordeling van een beroemdheid na de opkomst van de #MeToo-beweging. Sinds de cabaretier Hannibal Buress in 2014 Cosby een verkrachter noemde, hebben tientallen vrouwen aangifte tegen de komiek gedaan.

Opgezet spel

De voormalige acteur - die zijn cel zijn ‘penthouse’ noemt - beweert dat zijn veroordeling een schijnvertoning was en dus compleet onterecht en onrechtvaardig. ,,Het was allemaal opgezet spel. Dat hele jurygedoe. Het waren stuk voor stuk bedriegers.” Volgens Cosby kon hij vóór het proces dan ook een gesprek opvangen tussen twee juryleden, dat naar eigen zeggen duidelijk kwaad opzet bewijst. ,,Ik herinner me nog hoe een jurylid zei: ‘Hij is schuldig, dan kunnen we nu allemaal naar huis.’ Toen ging ze naar binnen en kwam ze later glimlachend naar buiten. Dat is iets waarvan advocaten je zullen vertellen dat het omkoping wordt genoemd. Dit is iets politieks, ik kan het hele plaatje zien.”

De Amerikaanse acteur sprak ook over de sitcom The Cosby Show (1984-1992) die na zijn veroordeling door veel omroepen en streamingdiensten uit de lucht is gehaald. Volgens de komiek toont het aan dat machthebbers proberen om alles wat positief is en uit de zwarte gemeenschap komt, te onderdrukken of weg te stoppen. ,,Zelfs toen de sitcom werd uitgezonden, probeerden andere omroepen en media alles te kleineren waar de serie voor stond.”