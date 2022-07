Billie Eilish brengt voorlopig geen nieuw album uit: ‘Heb geen liedjes meer’

Het duurt nog even voordat Billie Eilish een nieuw album zal uitbrengen. De twee liedjes die donderdag uitkwamen zijn voorlopig de enige nieuwe, benadrukt de zangeres in gesprek met Zane Lowe op Apple Music.

,,TV en The 30th zijn de enige twee nummer die we hebben, er zijn geen andere”, zegt de 20-jarige Eilish. Ze wil volgend jaar samen met haar broer Finneas weer een nieuwe plaat uitbrengen. ,,Ik vind het vreselijk om te zeggen, omdat ik weet dat het een teleurstelling is voor de mensen die dachten: ‘Oh mijn God, ze maken een album, het komt binnenkort uit’.”

De release van de singles TV en The 30th kwam onverwacht voor de fans van Eilish. Onder de noemer Guitar songs verschenen donderdagmiddag twee intieme gitaarballads online, haar eerste nieuwe muziek sinds het album Happier than ever van vorig jaar. De eerste song was al wel bekend onder haar concertbezoekers. De zangeres speelde het nummer al tijdens haar shows in Europa.

Het geluid van de liedjes is vertrouwd voor Billie, die de afgelopen jaren uitgroeide tot een van de succesvolste zangeressen ter wereld. Toen ze als jong meisje samen met haar broer begon met muziek maken, met hem op gitaar in het huis van hun ouders, namen ze nooit iets op. Bij vergaderingen met mensen uit de industrie speelden ze dus altijd live wat ze hadden geschreven, met alleen een gitaar. Dat gevoel was nu weer een beetje terug.

