Billie Eilish lanceert debuutalbum, fans zijn lyrisch

De 17-jarige Eilish heeft zich in korte tijd ontpopt tot een fenomeen. Ze brak door met titelsong Bored van de succesvolle Netflix-serie 13 Reasons Why en heeft inmiddels op Spotity meer dan 27 miljoen luisteraars per maand. Haar video's op YouTube werden al meer dan een miljard keer bekeken. De zangeres was vorige maand in Nederland voor een optreden in TivoliVredenburg en een speciaal 'geheim concert' voor 3FM.



De fans zijn vanochtend in diverse talen lyrisch over haar debuutplaat. De hashtags Billie en BillieEilish waren binnen de korte keren trending op Twitter. ‘Ik heb pas vijf nummers gehoord en het is nu al mijn favoriete album ooit’, schrijft ChattyMadcast. ‘Een hele nacht gewacht op dit meesterwerk en nu met tranen op repeat luisteren’, prijst LambrixJonathan.



De Amerikaanse ster heeft haar fans aangeraden het album in de juiste volgorde te luisteren, omdat de nummers één verhaal vertellen. Zij waarschuwt dat het album niet één 'sound' heeft; haar doel was naar eigen zeggen elk liedje zo anders mogelijk te laten klinken.