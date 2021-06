Billie Eilish zegt sorry voor racistisch scheldwoord in opgedoken video: ‘Kots van mezelf’

Zangeres Billie Eilish (19) heeft haar excuses aangeboden voor een onlangs opgedoken video waarin ze een liedje playbackt met een racistisch scheldwoord. Ze was een jaar of 13 toen de video werd gemaakt en had geen idee dat het woord kwetsend is voor mensen van Chinese origine, stelt ze nu. Chinese fans zouden vanwege de video al hebben gepleit voor een boycot.

In de videomontage, die afgelopen week op sociale media verscheen, is te zien hoe Billie het nummer Fish playbackt van Tyler, the creator. Daarin komt chink voor, een bekend racistisch scheldwoord dat verwijst naar de oogvorm van sommige Aziatische mensen. Elders in de video zet Billie een gek stemmetje op en lijkt ze een niet-Engels accent belachelijk te maken. ‘Velen van jullie hebben me gevraagd hierop te reageren en dat wil ik doen, want ik word neergezet als iemand die ik niet ben’, schrijft Billie tegenover haar 87,1 miljoen volgers in haar Instagram Stories.

Billie stelt dat de video werd opgenomen toen ze ‘13 of 14 jaar’ was en dat ze destijds niet wist dat ze een scheldwoord gebruikte. ‘Ik ben geschokt, ik schaam me en wil kotsen omdat ik dat woord ooit heb geplaybackt’, schrijft Billie. De zangeres had het woord nooit eerder ergens gehoord, omdat het volgens haar nooit werd gebruikt in haar familie. ‘Ongeacht mijn onwetendheid en leeftijd toen, is er geen excuus voor het feit dat dit kwetsend was. En dat spijt me.’

Gebrabbel

Voor het andere deel van de video biedt ze geen excuses aan, omdat het volgens haar niet is wat het lijkt. ‘Je ziet hoe ik praat met een gek, brabbelend, verzonnen stemmetje’, aldus Billie. ‘Ik begon zo’n stem te gebruiken toen ik een kind was en doe dat nu al mijn hele leven als ik praat tegen mijn huisdieren, vrienden en familie. Het is volledig gebrabbel en ik deed gewoon gek. Het is op geen enkele manier een imitatie van iemand of een andere taal, accent of cultuur, echt totaal niet.’

Het doet de zangeres verdriet om te lezen hoe de video nu wordt gezien. ‘Ik heb nooit de bedoeling gehad anderen pijn te doen en het breekt mijn hart om te zien dat [het stemmetje] nu wordt omschreven op een manier waardoor het kwetsend kan zijn.’

Ze vervolgt: ‘Ik geloof er niet alleen in, maar heb ook altijd mijn best gedaan om mijn platform te gebruiken om te vechten voor inclusiviteit, vriendelijkheid, tolerantie, gelijke kansen en gelijke behandeling. We moeten met elkaar blijven praten, luisteren en leren. Ik hoor jullie en hou van jullie. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit te lezen.’

Boycot

De opgedoken video zorgde afgelopen week voor verontwaardigde reacties in China, schreef de Engelstalige lokale nieuwssite Global Times. Enkele fans pleitten zelfs voor een boycot van Billie. ,,Het is alsof je je hart aan iemand geeft, die je vervolgens kleineert’’, zei een inmiddels oud-fan tegen de site. Een ander stelde dat de artiest voor hem of haar nu ‘dood’ is.

Billie’s vriend, de 29-jarige acteur Matthew Tyler Vorce, lag onlangs nog onder vuur nadat oude berichten van hem waren opgedoken met woorden die kwetsend zijn voor zwarte, homoseksuele en zwaarlijvige mensen. Hij bood zijn excuses aan op Instagram. ‘Ik ben zo niet opgevoed en dit is niet waar ik voor sta’, aldus de acteur.

