Binnen anderhalf uur uitverkocht; The Streamers geven drie shows in Olympisch Stadion

Recensie De vrouw die ooit Elvis de deur wees kan veel meer dan zingen alleen

In onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag: Dolly Parton die zowel een roman als een album uitbrengt.

10 maart