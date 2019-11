Binnendringer terrein Kylie Jenner krijgt een jaar cel

De jacht op DE foto: ‘Drie uur wachten in een portiek , hopen op een kusje van André en Bridget’

13:34 Het is, laten we eerlijk zijn, DE foto die iedereen wil zien, ook heel veel mensen die zeggen dat het ze geen moer interesseert: André Hazes en zijn nieuwe liefde Bridget Maasland. Glamourfotograaf Reni van Maren (47) wist 'm te maken en tijdschrift Weekend publiceerde gisteren online als eerste. ,,Je hoopt dat ze kussen, maar arm in arm is ook mooi.”