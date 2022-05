Binnenkijken: in dit liefdesnestje woont Adele met Rich Paul

Adele (34) is gaan samenwonen met haar vriend, Rich Paul (40). Dat maakte de zangeres bekend op Instagram. De twee kozen voor de voormalige woning van Sylvester Stallone in Los Angeles, en dat is allesbehalve een bescheiden optrekje.

,,De tijd vliegt”, schrijft Adele bij foto’s van haar en Rich Paul. Op de eerste foto poseren de zangeres en haar vriend, die zo’n jaar samen zijn, met een huissleutel in de hand. Een duidelijk teken dat ze zijn gaan samenwonen. In januari werd al bekend dat Adele 58 miljoen dollar (55 miljoen euro) had neergeteld voor de voormalige woning van Sylvester Stallone. Dat blijkt nu ook de woning te zijn waarin ze met Paul gaat wonen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Adele (@adele) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De woning ligt aan het eind van een doodlopende straat en telt acht slaapkamers en twaalf badkamers. Er is ook een sauna, een gastenhuis van twee verdiepingen en een bioscoop. Uiteraard is er ook een fitnessruimte, een zwembad en een garage met ruimte voor acht auto's. Ze hoeven er ook niet te vrezen voor indringers, want het huis is extra goed beveiligd. ,,Het bevindt zich in een gated community (afgeschermde wijk, red.), en rond het huis zelf staat ook nog eens een hek”, meldt makelaar Jade Mills. Ook acteurs Denzel Washington en Eddie Murphy wonen in deze wijk.

Adele is al zo’n jaar samen met Rich Paul. Geruchten doen de ronde dat het koppel intussen ook verloofd is, maar dat is niet bevestigd. In februari gaf Adele tijdens een interview wel toe dat ze graag samen met Paul een kind wil krijgen. ,,Ik zou graag meer kinderen willen”, vertelde ze in The Graham Norton Show. ,,Ik heb het gevoel dat ik nog maar net mijn slaap van de afgelopen negen jaar heb ingehaald.” Adele heeft al een zoon, Angelo, met haar ex-man Simon Konecki. Ook Rich Paul is al vader, hij heeft drie kinderen uit een eerdere relatie.

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Volledig scherm Adele koopt landgoed van Sylvester Stallone in Beverly Hills in Los Angeles. © Simon Berlyn

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: