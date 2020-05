Bioscoophit Loes Luca wint Amerikaanse filmprijs

Mi Vida van regisseur Norbert ter Hall was geselecteerd voor het festival, dat 17 april van start zou gaan. Vanwege de coronapandemie moest het evenement worden gecanceld. Maar de jury kon de geselecteerde titels wel zien en besloot toch de belangrijkste prijzen toe te kennen.



Eerder werd de Gold Remi Award toegekend aan grote namen als Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch, Ang Lee en de Coen-broers. Het WorldFest Houston International Filmfestival geldt als een van de oudste onafhankelijke filmevenementen ter wereld.



Mi Vida trok in de bioscopen meer dan 100.000 bezoekers en doet het nu erg goed op streamingdiensten als Picl, Cinetree, iTunes en Pathé Thuis. De komedie gaat over de 65-jarige kapster Lou die een heimelijke droom koestert: ze zou wel in Spanje willen wonen. Maar ze voelt zich schuldig tegenover haar kinderen en kleinkinderen en besluit genoegen te nemen met een cursus Spaans in Cádiz. In de gastvrije stad aan zee kan ze haar zorgende rol loslaten en over haar toekomst nadenken.