Birgit heeft opstartproblemen en Geraldine openhartig over huidziekte

Victoria Koblenko overspoeld met reacties na kritiek op weekendje weg

16:21 Victoria Koblenko is overladen met reacties na haar Instagrampost waarin ze haar ongenoegen uitte over de kritiek dat ze een weekendje weg was zonder haar zoontje. ‘Nog nooit zoveel reacties gehad als op m’n vorige bericht. Thanks for the support’, schrijft ze vandaag.