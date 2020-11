Bizarre minuten bij Beau: presentator drinkt twee slokken desinfecteringsgel

,,Maar dat mag toch niet’’, zei Van Royen tegen Beau, nadat hij haar hand had vastgepakt. In dit geval wel, vond hij. Van Royen had net verteld over het afscheid van haar ouders. Een emotioneel verhaal dat bij haarzelf beginnende tranen veroorzaakte en ook de andere tafelgasten in het praatprogramma stil kreeg. Ook bij luisteraars wist de schrijfster een snaar te raken zo blijkt uit een rondgang op Twitter.



Niet veel later had Van Erven Dorens een flesje desinfecteringsgel voor zich staan op tafel. Hij en Van Royen smeerden opzichtig hun handen in. ,,Dan mogen we ons gezicht weer aanraken.’’ Mogelijk wilde de presentator het eerdere moment toch nog met een grapje afdoen, immers iemand van een ander huishouden de hand geven wordt in de huidige ‘coronatijd’ flink afgeraden. Hij begon zijn haar in te smeren met de gel, daarna zijn gezicht en nam vervolgens twee slokken uit de fles. ,,Oh, dit kan best wel een chemische reactie opleveren’’, aldus Van Erven Dorens. ,,Hij is gek geworden’’, reageerden zijn gasten.