Bizzey moet rust nemen vanwege ontstoken hartzak

“Ewa lieve mensen, mijn hartzak is ontstoken en dat is best een ding ofzo”, schrijft Bizzey, die gisteren al liet weten last te hebben van zijn hart en uit voorzorg naar het ziekenhuis was gegaan. “Ik heb gelukkig medicijnen gekregen en dat zou moeten helpen. De dokter wil dat ik even rust neem dus dat doe ik dan maar.” De muzikant zegt zo snel mogelijk weer op het podium te kunnen staan. Hij bedankt zijn fans voor alle steun. “Vind jullie berichten echt superlief en doet me megagoed!!”

Bizzey zou optreden tijdens een modeshow van Nikkie Plessen in de Efteling, maar moest dat noodgedwongen afzeggen. In een kort filmpje in zijn Stories was toen te zien dat de muzikant in een ziekenhuisbed ligt. ,,Sorry dat ik vanavond niet bij de show was in de Efteling lieve mensen. Komt allemaal goed, thanks voor de liefde”, schreef hij bij het filmpje.