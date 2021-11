Björn van ABBA opent kerstseizoen bij Sky Radio

UPDATE/VIDEO Ali B slachtof­fer van gewapende overval: ‘Ze wilden iets, dat heb ik ze gegeven’

Meerdere personen hebben Ali B gisteravond overvallen in de straat waar hij woont. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt bij de overval. Aanvankelijk leek het erop alsof de overval in de woning van de rapper plaats had gevonden, maar Ali B zelf laat in een bericht op Instagram weten dat het in zijn straat is gebeurd.

9:55