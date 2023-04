Black Lotus is een actiefilm van wegwerpniveau, al ligt dat niet aan Rico Verhoeven

filmrecensieOnze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen: de actiefilm Black Lotus met een eerste hoofdrol voor onze kickboksheld Rico Verhoeven.

Lang niet iedere Hollywoodster is een acteur die met teksten van Shakespeare uit de voeten kan. Bodybuilder Arnold Schwarzenegger, worstelaar Dwayne ‘The Rock’ Johnson en fotomodel Gal Gadot (Wonder Woman) - laten we ook een vrouw noemen - bouwden hoofdzakelijk op charisma hun succesvolle carrières. ‘Screen presence’ roepen ze dan in Amerika. De cameralens is dol op ze. Dat weet ook Rico Verhoeven die in Black Lotus mikt op een soortgelijke status.

Toegegeven, onze meervoudig wereldkampioen kickboksen haalt een hoop uit weinig mimiek. Intimiderend, teder, verward, pislink; het ligt allemaal dicht bij elkaar in Verhoevens beheerste optreden. Het werkt vooral goed voor het type film waarin hij belandde, een die teruggrijpt naar het ongecompliceerde rouwdouw-actiespul dat in de jaren 80 aan de lopende band voorbij kwam.

Eenmansoorlog

De vraag is alleen wie daarop zit te wachten. De clichérijke belevenissen van Verhoevens personage Matteo - een commando die zich verantwoordelijk voelt voor de dood van zijn collega en beste vriend, een band opbouwt met diens dochtertje en vervolgens een eenmansoorlog begint wanneer een misdaadsyndicaat haar ontvoert - zorgen nauwelijks voor opwinding. Daarvoor is het drama te vlak en zijn de vechtpartijen te tam. Het is adequaat gemaakt, maar geen scène die beklijft. Of het moet die flauwe knipoog naar Dick Maas’ polderklassieker Amsterdamned zijn.

Schwarzenegger debuteerde ooit in het veel slechtere Hercules in New York (1970). Met dat in het achterhoofd, wekt Black Lotus in elk geval de nieuwsgierigheid naar een rol van de Hollandse reus in een film die je níet direct naar video on demand zou moeten verbannen.

Regie: Todor Chapkanov. Hoofdrollen: Rico Verhoeven, Frank Grillo, Marie Dompnier en Kevin Janssens

Volledig scherm Rona-Lee Shimon en Rico Verhoeven knokken zich een weg door Amsterdam in de actiefilm Black Lotus. © Dutch Film Works