Black Panther-vervolgfilm levert 330 miljoen op in eerste weekend

Oud-presenta­tor Klaas Samplonius (75) uit Zwolle overleden

Oud-omroepbaas, -journalist en -radiopresentator Klaas Samplonius is vrijdag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Simone Weimans vrijdagavond in Met het oog op morgen op NPO Radio 1. Samplonius, geboren in Zwolle, was eind jaren zeventig een van de eerste vaste presentatoren van het iconische radioprogramma.

12 november