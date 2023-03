Blijf bij mij van Volumia! werd door dit kleine misverstand een enorme hit

Door een klein misverstand is Blijf bij mij van Volumia! in de jaren 90 een enorme hit geworden. Daar komen Qmusic-dj’s Wim van Helden en Martijn Biemans deze keer achter in de podcast Top 40 Stories.

Het succes van Blijf bij mij heeft Volumia! vooral te danken aan twee personen: Dinand Woesthoff en Henkjan Smits. Laatstgenoemde is voor deze aflevering te gast in de studio bij Wim en Martijn. Hij was destijds A&R manager voor de band, degene die vanuit de plantenmaatschappij op zoek gaat naar nieuw talent en de muzikanten in hun artistieke ontwikkeling begeleidt, en wilde het liefst zo snel mogelijk een tweede plaat uitbrengen, mét een ‘lekker commercieel uptempo nummer’, maar dat bleek moeilijker dan gedacht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Henkjan Smits was destijds ook mede-producer van Kane, een band die hits scoorde met nummers als Rain down on me en Damn those eyes. Tijdens opnames met Kane laat Henkjan vallen dat hij wat moeite heeft met een nummer voor Volumia!. De zanger van Kane, Dinand Woesthoff, biedt hem een helpende hand, hoewel Kane en Volumia! heel ver uit elkaar liggen qua genre. Toch geeft Henkjan Dinand het voordeel van de twijfel. ,,Desnoods gooien we het nummer zo weer in de prullenbak’’, reageert hij.

Het cassettebandje dat Henkjan Smits een week later van Dinand krijgt heeft hij speciaal voor Wim en Martijn meegenomen naar de studio om te laten horen. Op de demo zingt Dinand het bekende ‘Pa pa da da pa pa da’-deuntje, waarna Henkjan direct enthousiast is en de hit met Volumia! besluit op te nemen. Als ze het nummer hebben opgenomen en Henkjan het eindresultaat aan Dinand laat horen is hij even heel verbaasd. Wat bleek? Henkjan Smits had de demo totaal verkeerd geïnterpreteerd.

Door het misverstand is Blij bij mij uiteindelijk een enorme hit geworden. Hoe dat komt? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Top 40 Stories, die vanaf vandaag te beluisteren is bij Qmusic en het AD in alle gangbare podcastapps. Abonneer je op de podcast via Spotify of Apple.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.