Blijven dan echt alle boeren dit jaar alleen?

In de vooruitblik op volgende week, als we écht zien of Cupido heeft toegeslagen, zegt Yvon Jaspers tegen een boer die we (cliffhanger!) niet in beeld zien: ,,Je bent alleen!” Zou ze dat niet tegen één, maar tegen alle boeren zeggen? Tuurlijk, de liefde spat eraf bij Bastiaan en Milou. Kusje bij het ontbijt, op de slee en in bad, maar dan die gesprekken over de afstand...



Bastiaan wil best langskomen in Frankfurt, maar de toekomst is onzeker. Die viel bij Geert en Angela al in duigen. En dan de rest. De locaties waren prachtig, sommige woorden ook (Jan: ‘Als ik in de ogen van Nienke kijk, zie ik een tropische oceaan’), maar alle romantiek werd overschaduwd door twijfels. Bij Nienke (over Jan), bij Karine (over Geert Jan) én bij Annemiek (over zichzelf). Het lijkt er sterk op dat alle boeren dit jaar alleen blijven.