Blinde Britse (13) speelt moeilijk stuk van Chopin perfect op stationspiano: ‘Dit is onmogelijk’

Jinek heeft pech, Bouke (winnaar Battle of the Bands) is liever bij de carnaval in Raalte: 'Daar is het begonnen'

Een volle tv-studio, een eigen show in de Ziggo Dome of een zaaltje in Raalte? Het maakt zanger Bouke Scholten niets uit. De ster van de winnaar van The Tribute: Battle of the Bands is rijzende, maar afspraak is afspraak en dus staat hij komende vrijdag in de Zwakenberg, voor zijn jaarlijkse optreden tijdens carnaval in Raalte. ,,Ik heb Jinek afgezegd voor De Zwabberaars.’’