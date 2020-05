Blinding Lights van The Weeknd blijft Top 40 domineren

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 21. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 12 stijgers en 18 zakkers.

Higher Ground

Martin Garrix staat inmiddels sinds 23 juni 2018 onafgebroken in de Top 40 en deze week is hij toe aan zijn 22e Top 40-hit. Dat is ook echt een prestatie van formaat want de Nederlander vierde vorige week zijn 24e verjaardag. Als het Martin lukt om in een jaar tijd nóg twee Top 40-hits te pakken dan heeft hij met ieder levensjaar een hit weten te scoren. Er zijn slechts drie artiesten die dat wisten te presteren; Rihanna deed dat op haar 22e, Michael Jackson op zijn 34een Madonna toen ze 44 jaar was. Higher Ground is een track die de Nederlander met John Martin maakte en deze week is het de tweede van drie binnenkomers op nummer 35.

Stuck With U

Stuck With U is voor Justin Bieber zijn twaalfde top 10-hit. Tellen we al die hits bij elkaar op dan staat de Canadese zanger nu voor de 151e week in het bovenste kwart van de lijst. Deze week evenaart hij daarmee het aantal weken van Michael Jackson. Voor de Bieberbaas zijn er dan nog drie mannen om te overtreffen: Marco Borsato, David Guetta en Calvin Harris die langer in de top 10 stonden. Stuck With U, de track die hij met Ariana Grande maakte, klimt 7 plaatsen naar nummer 8.

Soldier On

Soldier On was afgelopen week de meest gedraaide hit op de Nederlandse radio. Deze week is het voor Di-Rect hun derde top 3-hit. De band uit Den Haag stond in 2003 met Soldier en in 2007 met A Good Thing ook in de top 3. Soldier On klimt twee plaatsen en staat deze week op nummer 3.

Blinding Lights

Voor de derde week staat Roses van Saint Jhn en Imanbek op nummer 2. Blinding Lights is ook deze week de nummer 1. De track van The Weeknd staat inmiddels 24 weken in de Top 40 en staat nu al bij de 21 grootste hits die ons land ooit heeft gekend. Voorlopig weet het nummer niet van wijken en is het voor de twaalfde week de populairste hit van ons land.