Bloedige film over moorden Charles Manson-sekte

Quentin Tarantino is niet de eerste die komt met een film over de bloeddorstige sekteleider Charles Manson. Zijn Amerikaanse collega Mary Harron, die eerder een spraakmakende en gewelddadige verfilming maakte van het boek American Psycho, is hem voor.

Onder de titel Charlie Says, die dit weekeinde op het Filmfestival van Venetië in wereldpremière ging, focust Harron zich vooral op de vrouwen die als slaafse volgelingen in de ban raakten van Manson. Een van hen is Leslie van Houten, afkomstig uit een religieus milieu.

Van Houten is (evenals twee andere volgelingen) tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De film concentreert zich op hun verblijf in de vrouwengevangenis, waar zij door een therapeute worden behandeld om van hun verering van Manson (gespeeld door de Britse acteur Matt Smith, bekend uit de serie The Crown) af te komen.

Onder de invloed van de bezeten Manson pleegden zij de geruchtmakende moorden op onder andere actrice Sharon Tate. Tate was zwanger en werd met messteken om het leven werd gebracht. Harron toont de moorden in gruwelijke details, waarbij de slachtoffers - vooral Tate - tevergeefs smeken om hun leven. Gedrenkt in bloed en onder invloed van de bevelen van Manson trekken de vrouwen zich niets aan van deze smeekbeden.

In de therapeutische sessies, waarbij zelfs archiefbeelden van Tate worden getoond om de vrouwen te genezen van hun obsessies, wordt geprobeerd de volgelingen te deprogrammeren.

De film van Tarantino, eveneens over de Manson-moorden, gaat juli 2019 in première en heet Once Upon A time in Hollywood.