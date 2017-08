Bloemen bij Kensington Palace, 20 jaar na dood Lady Di

De Britse koninklijke familie heeft vandaag geen bijzondere activiteiten gepland. Fans van de in Parijs verongelukte prinses hebben de afgelopen dagen echter wel bloemen gelegd bij het hek van Kensington Palace, waar Diana ook na haar scheiding van prins Charles was blijven wonen.



Tien jaar geleden organiseerden Diana's zoons William en Harry een groot concert als eerbetoon en was er op de sterfdag zelf een herdenkingsdienst in de Guards' Chapel, niet ver van Kensington Palace. Dit jaar beperken de prinsen zich tot een wandeling in de zogenoemde 'witte tuin' die onlangs als plek van reflectie en rust naast het paleis voor het publiek is geopend. Ook ontmoetten ze daar gisteren vertegenwoordigers van de goede doelen die Diana in de periode voor haar overlijden nog steunde.



William (35) en Harry (32), die 15 en 12 jaar oud waren toen Lady Di kwam te overlijden, hebben in de aanloop naar de twintigste sterfdag, waaraan door de Britse media enorm veel aandacht is besteed, ook in een aantal televisie-interviews verteld over hun moeder. Over hoe zij destijds haar plotselinge dood hebben ervaren en verwerkt hebben. Ook vertelden de prinsen hoe ze geschrokken waren over het massale verdriet van de Britse bevolking. William vond het eng en gek, al die mensen die het uitschreeuwden van verdriet terwijl ze Diana helemaal niet kenden.