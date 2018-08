Bloemenzee bij ster Aretha op Walk of Fame

Naast bloemen legden fans foto's, kaarsjes en kaarten neer bij de ster en bracht een bewonderaar een kroon mee voor de Queen of Soul. Anderen lieten bordjes achter met de songteksten van haar nummers, zoals Forever and ever, you'll stay in my heart en I Say A Little Prayer for You uit het gelijknamige nummer. Uiteraard ontbrak ook de uitdrukking R.E.S.P.E.C.T. niet. Bij het tijdelijke monument werd ook geregeld gezongen door fans.