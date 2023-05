Blow up blijkt een leegloper: amper kijkers voor ballonnenshow RTL

Blow up bleek al in het eerste seizoen een flinterdun format. Een groep kandidaten probeerde met ballonnen kunstwerken te maken en dat werd aan elkaar gepraat door Martijn Krabbé en Chantal Janzen. Die laatste is in het nieuwe seizoen vervangen door Leonie ter Braak, die overkwam van SBS 6. Zij had waarschijnlijk meer verwacht van haar eerste grote presentatieklus, want de kijkcijfers zijn ingestort.



Keken er vorig seizoen nog naar de ontknoping van Blow up 655.000 mensen, nu schakelden slechts 352.000 kijkers in voor de aftrap van de tweede reeks. Dat zijn cijfers die akelig dicht in de richting van het vroegtijdig gestopte Alles is muziek gaan. Opnieuw slecht nieuws dus voor RTL. Aansluitend scoorde Beste Kijkers overigens wel wat beter. Daar keken 501.000 nieuwsgierigen naar.



Concurrent SBS 6 kan niet echt profiteren van de slechte cijfers van RTL 4. Met Jachtseizoen (479.000) en Wat een uitvinding (360.000) scoorde de zender van John de Mol ook matig.