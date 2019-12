Blue Man Group keert in 2020 terug naar Nederland

Met hun unieke en spraakmakende mix van kunst, technologie, muziek en comedy is Blue Man Group al meer dan 25 jaar een fenomeen. De shows bestaan uit een bijzondere combinatie van theater, muziek en percussie. De voorstellingen worden geproduceerd door de Cirque du Soleil Entertainment Group.



De Blue Man Group trad voor het eerst op in 1991 in New York. De formatie was sindsdien over de hele wereld te zien en werd inmiddels gezien door meer dan 35 miljoen mensen. De officiële kaartverkoop voor de korte reeks in Den Bosch start op vrijdag 13 december.