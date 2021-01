BN’ers de zorg in voor nieuw programma: ‘Mensen hebben geen idee wat er bij komt kijken’

De deelnemers volgden allemaal een basiscursus verpleegkunde en gingen daarna ieder op een andere afdeling aan het werk. Richard belandde op oncologie. ‘Een heftige, maar vooral bijzondere afdeling. Naast de verzorging is het psychosociale gedeelte van het werk heel interessant en blijkt me ook goed te liggen. Een aantal gesprekken met patiënten zal ik dan ook m’n leven lang niet vergeten’, schrijft de cabaretier, die volledige diensten meedraaide. ‘Natuurlijk zijn er heel veel dingen die ik niet mocht doen, maar de basisverzorging van de patiënten heb ik inmiddels aardig onder de knie.’

Na afloop van de opnames merkte Richard dat hij het werk niet los kon laten. ‘Ik miste het daar. Zeker ook het intense contact met de patiënten. Het werk is behoorlijk indrukwekkend en ik denk dat mensen geen idee hebben over wat er allemaal bij komt kijken. Van tevoren denk je dat het daar alleen maar over de dood gaat, maar het is een afdeling die juist over het léven gaat en over wat écht belangrijk is’, zo vervolgt hij.