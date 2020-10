BN’ers over hun gesloten restaurant: ‘Ik verwacht wel dat het pittig wordt’

Dolly Parton lyrisch over cover van OG3NE: ‘Wat een mooie sound!’

16 oktober Het Amerikaanse country-icoon Dolly Parton is lyrisch over een cover van het Nederlandse zangtrio OG3NE. De 74-jarige zangeres wist niet wat ze hoorde toen de website Glamour haar een video voorschotelde van de zussen die haar hit Jolene zingen. ,,I love it, love it, love it!’’