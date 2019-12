‘BN’ers voelen zich machteloos, maar zijn het niet’

Een donatie aan dierenbeschermers op Bonaire en een openlijke spijtbetuiging waren dinsdag voldoende voor André Hazes om af te zien van een gang naar de rechter. Weekblad Privé had na het nieuws over zijn nieuwe relatie met presentatrice Bridget Maasland op de voorpagina een foto geplaatst van zijn zoontje met - knipoog naar Hazes senior – de tekst: Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?



Vanochtend kwam Hazes met zijn nieuwe liefde mee naar de rechtbank van Amsterdam. Bij wijze van steun, want het draaide deze keer om Maasland, die in kort geding van Privé een rectificatie en schadevergoeding van 7500 euro eiste. De rechter bepaalt op 20 december of de berichten over een ‘huwelijksnacht’, zoals Privé de vermeende romantische nacht tussen Hazes en Maasland omschreef, te ver gingen. Het gaat om het huwelijksfeest van Patty Brard in 2014, toen Hazes al een relatie had met Monique Westenberg, inmiddels zijn ex.



Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds betitelt het als toeval dat in dezelfde week twee sterren in de aanval gaan tegen zijn blad. ,,Mijn vorige bezoek aan de rechtbank was zes jaar geleden, ik ontdek daar dus geen trend in’’, aldus Santegoeds. Benno de Leeuw, manager van onder anderen de Toppers en O’G3NE, ziet dat anders. ,,Sterren ondernemen nu sneller actie, omdat ze meer last hebben van publicaties. Vroeger had je een paar kranten en bladen, waar na lezing de vis weer in ging. Tegenwoordig blijft een publicatie online dooretteren en op social media kan ook iedereen er nog eens een mening over geven.’’



Quote Je kunt er iets tegen doen. En als wij blaffen, dan bijten we ook. Peter R. de Vries

Media-optredens

Zowel Hazes als Maasland meldde zich voor de strijd met Privé bij het advocatenkantoor van directeur Peter R. de Vries, wiens zoon Royce gespecialiseerd is in dit soort zaken. Peter R. de Vries is met zijn vele media-optredens een krachtenveld op zich. Hij verdedigt op televisie (onder meer RTL Boulevard) de zaken die zijn zoon (mogelijk) voor de rechter bepleit. Zo kwam het tweetal recent ook op voor Olcay Gulsen in een zaak tegen Quote en Rossana Kluivert, die zich onheus bejegend voelde door tv-programma Opgelicht?!.



Van een trend wil Peter R. de Vries niet direct spreken, maar er is volgens hem wel meer bewustwording. ,,Veel BN’ers voelen dat ze machteloos staan. Dat er maar van alles over hen geschreven kan worden. Dat is niet zo, je kunt er iets tegen doen. En als wij blaffen, dan bijten we ook.’’



Met de komst van advocaten die zich specifiek op onrechtmatige publicaties toeleggen, zoals De Vries’ zoon Royce, is er meer aandacht om ‘onware verhalen’ en het ongeoorloofde gebruik van foto’s aan te pakken. ,,Zo gaan op internet velen aan de haal met foto’s van BN’ers. Dat kun je juridisch aanpakken. Dat zie je ook aan de rechtszaak die John de Mol heeft aangespannen tegen Facebook rond de bitcoinadvertenties die onrechtmatig zijn beelden gebruiken.’’

Bridget Maasland met haar advocaat Royce de Vries in de rechtbank. De presentatrice spant een kort geding aan tegen Prive, omdat het weekblad volgens Maasland onjuistheden over haar priveleven heeft gepubliceerd.

