BN’ers bij Even tot Hier schrijven geen letter mee: ‘Niet alle artiesten durven dat aan’

Ere Zilveren Nipkow­prijs dit jaar voor Even tot hier

De Ere Zilveren Nipkowprijs gaat dit jaar naar Even tot hier. Het satirische televisieprogramma van BNNvara dat wordt gepresenteerd door het duo Niels van der Laan en Jeroen Woe, is aan zijn negende seizoen bezig en mag zich in een enorme populariteit verheugen.