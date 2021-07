BN’ers in shock om neergeschoten De Vries: ‘Onwerkelijk, onrechtvaardig, laf, oneerlijk’

UpdateCollega’s uit de showbizzwereld reageren geschokt op het nieuws dat Peter R. de Vries gisteravond is neergeschoten. De misdaadverslaggever vecht voor zijn leven in het ziekenhuis.

‘Ik ben in shock’, schrijft presentatrice Leonie ter Braak. En Henny Huisman: ‘Waar moet het naartoe in Nederland? Ik huil dikke tranen om deze tragedie.’

De Vries werd neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, vlak na de uitzending van RTL Boulevard waar hij te gast was. ,,Het is onwerkelijk”, liet presentatrice Marieke Elsinga vanochtend weten. ‘Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden’, verklaarde Royce de Vries, de zoon van de misdaadverslaggever, dinsdagochtend.



Collega’s en vrienden zijn geschokt. Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen sinds gisteravond. ‘Lieve Peter, WTF, onwerkelijk, onrechtvaardig, laf, oneerlijk... Allemaal woorden die zo niet bij jou passen en nu door mijn hoofd klinken als ik aan jou denk. Maar ook de zin ‘Vecht, huil, bid en bewonder’ van Ramses Shaffy.’, schrijft Bridget Maasland, ook presentator van RTL Boulevard onder een foto van haar, De Vries en oud-Boulevard-collega Beau van Erven Dorens. ‘Ik wil nog 1000x de grap maken bij RTL Boulevard: ‘Hey Peter, slaap jij hier op een stretcher in de studio man?! En dat jij dan, je tanden bloot lacht!’

Kaarsje branden

RTL-collega Chantal Janzen schrijft dat ze haar jongste zoon Bobby (3) vannacht naast haar in bed heeft gelegd. ‘Wat gebeuren er soms toch vreselijke dingen in de wereld. Hou vol en blijf sterk beste Peter.’ Patty Brard deelt een portret van De Vries: ‘Sprakeloos…..Zoals jij is er maar ééntje in Nederland! Uniek! Er brandt een kaars voor je in ons huis, in ons hart.’

Het koningspaar reageerde vanochtend. ,,Wij willen graag onze ontsteltenis kenbaar maken over deze verschrikkelijke aanslag,’’ sprak de vorst voor hotel Adlon in Berlijn, waar hij samen met koningin Máxima de afgelopen twee nachten verbleef. Hij noemt De Vries een bijzondere journalist en zei dat hij zijn dierbaren ‘veel sterkte wenst’. Nog een lid van het Koninklijk Huis reageerde, Pieter van Vollenhoven: ‘Wat een uitermate schokkend bericht. Mijn gedachten zijn bij hem en ik wens hem heel veel sterkte!’ Ook Marco Borsato, Heleen van Royen, Rossana Kluivert, Jan Smit, Georgina Verbaan, Ronnie Flex, Leonie ter Braak en Boulevard-collega Maxim Hartman spreken zich uit. ‘Godverdomme. Het ziet er niet best uit. Laten we hopen dat deze kanjer het redt’, aldus Hartman.



Ook Winston Gerschtanowitz staat stil bij de heftige gebeurtenis. ‘Peter, vecht vanavond voor jezelf zoals je dat altijd doet voor anderen!!! Ik vind dit zo vreselijk erg dat ik het gewoon niet onder woorden kan brengen. Zo vaak samen hier gelopen na de show….Wat hoop ik dat dit goed komt’, schrijft de presentator.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook omstanders reageerden geschrokken op het nieuws: