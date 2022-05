BN’ers maken zich op voor duel: ‘Al Feyenoorder sinds ik een jochie was’

Deelnemer Fatale liefde boos over ‘sensatie­be­lus­te’ werkwijze: ‘We zijn geen entertain­ment’

Het nieuwe NPO 3-programma Fatale liefde, waarin slachtoffers van partnergeweld het gesprek aangaan met Olcay Gulsen, kan rekenen op kritiek van Tessel ten Zweege. Zij was afgelopen dinsdag als eerste te zien in de reeks, maar is boos over de manier waarop KRO-NCRV en productiehuis SkyHigh TV met haar en haar wensen is omgegaan. ‘We zijn geen entertainment’, schrijft ze in een relaas op het zakelijke platform LinkedIn. Productiehuis SkyHigh TV laat in een reactie weten de situatie te betreuren.

