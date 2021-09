BN’ers weer poedelnaakt op tv tegen kanker: ‘Om taboe te doorbreken’

Het thema van het programma is de luchtvaart. De deelnemers zullen al dansend op het nummer Feeling Good hun pilotenpakken uittrekken. Simon Keizer is, net als bij de eerste editie, van de partij. Welke andere BN’ers het aandurven, wordt later bekendgemaakt.



‘Ik heb gelogen!’ schrijft Keizer op Instagram. ‘Twee jaar geleden deed ik mee aan #ForOneNightOnly, maar het blijft voor mij niet bij ‘one night only’. Ik doe gewoon weer mee! Al was het alleen al om weer tientallen DM’s binnen te krijgen van kijkers die zich na de docu gingen checken en bij wie het foute boel bleek.’



Hij vervolgt: ‘Als je een traject ingaat waarin je je edele delen laat checken, geef je je letterlijk bloot. Dat is voor veel mensen een hoge drempel. Een taboe. Dat taboe moet worden doorbroken! Door erover te praten of - in het geval van For One Night Only - ons ook letterlijk bloot te geven.’