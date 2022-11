BNNVara-directeur biedt excuses aan voor situatie DWDD: ‘Niet normaal dat mensen in angst werken’

BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler heeft ‘een diepgevoelde spijtbetuiging’ gedaan in het programma Nieuwsuur namens de omroep. ‘Naar al die mensen, al die oud-collega’s, ook collega’s die nog steeds bij BNNVARA werken, die hier jarenlang soms de dupe van zijn geworden’, ‘in angst hebben gewerkt’ en ‘dat leed hebben moeten ervaren’. Hiermee reageert Kunzeler op het vrijdag verschenen Volkskrantartikel over jarenlang grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma, onder meer door presentator Matthijs van Nieuwkerk.

Kunzeler geeft aan op een publiekelijke spijtbetuiging van presentator Matthijs van Nieuwkerk te hopen. ,,Voor ons was het altijd van groot belang dat hij zou erkennen dat hij over grenzen is gegaan en spijt zou betuigen.” Dat heeft de presentator in gesprekken met BNNVara wel gedaan, stelt de directeur, maar ze vindt het ,,belangrijk dat hij het ook doet naar mensen wie het betreft”. Maar Kunzeler vindt dat dit ook BNNVara aangaat. Ze noemt het grensoverschrijdende gedrag ‘verschrikkelijk’ en vindt ‘het niet normaal dat mensen in angst leven’.

BNNVARA liet eerder weten ‘geschrokken’ te zijn. ,,Een aantal (oud-)collega’s geeft in niet mis te verstane woorden aan dat er over hun grenzen gegaan is”, schreef de omroep in een verklaring. ,,De eindredactie en presentator hadden op hun gedrag aangesproken moeten worden. Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat.”

Wat doe je wanneer je werkgever tegen je begint te schreeuwen op de werkvloer? Hoe ga je met een collega om die verkeerd is behandeld? Psycholoog Bjarne Timonen geeft je antwoorden:

Werk neerleggen

Eerder vandaag werd bekend dat Matthijs van Nieuwkerk de banden met zijn omroep BNNVara heeft verbroken en zijn werk de komende tijd neerlegt. ,,Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk”, stelde de presentator onder meer.

De presentator is in opspraak nadat de Volkskrant vrijdagavond een uitgebreid onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen van De wereld draait door (2005-2020). Het ging volgens tientallen medewerkers in de Volkskrant om ‘extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen’.

Onderzoek

De NPO heeft een onderzoek ingesteld naar de misstanden bij DWDD. Het onderzoek zal extern worden belegd bij een onafhankelijke partij, meldt de omroep. ,,Het onafhankelijke onderzoek moet gaan over wat er precies is gebeurd achter de schermen bij DWDD, welke signalen er zijn geweest en wat er met die signalen is gedaan. Uiteraard is hierbij van groot belang dat de betrokken medewerkers worden gehoord en dat het onderzoek recht doet aan hun belangen”, aldus de omroep.



Eind deze week zal de NPO de staatssecretaris informeren hoe de aanpak van het volledige proces wordt georganiseerd. In ieder geval moet voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 het onderzoek zijn afgerond en er een actieplan liggen met concrete stappen.

Ook komt er in opdracht van staatsecretaris Gunay Uslu (Cultuur & Media) een actieplan over hoe het werkklimaat bij de publieke omroep kan worden verbeterd. In januari werd ook een dergelijk actieplan opgetuigd door de NPO na de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij RTL-programma The Voice of Holland. Zo werd onder andere onderzocht of de omroepen voldoende vertrouwenspersonen hebben.

