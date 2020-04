BNNVARA herhaalt bekroonde Paul de Leeuw-show met René Klijn

De uitzending uit november 1992 was bijzonder omdat Paul de Leeuw de eerste was die een aidspatiënt op de Nederlandse televisie sprak. Klijn, vooral bekend als zanger van de boyband Bam to Bam Bam, overleed nog geen jaar later aan de gevolgen van de ziekte.



Klijn zong in de uitzending onder meer het lied Mr. Blue, dat wekenlang op de eerste plaats stond van de hitlijsten. Het werd uiteindelijk de best verkochte single van 1993. De aflevering met René Klijn won diverse internationale prijzen, waaronder de Bronzen Roos op het Festival van Montreux.



Paul de Leeuw bracht in 2007 tijdens Symphonica in Rosso nog een eerbetoon aan Rene Klijn door het nummer te laten horen. De herhaling, donderdagmiddag om 13.50 uur, maakt onderdeel uit van de serie Heimwee TV. De NPO zendt overdag veel oude, memorabele programma’s uit voor iedereen die de hele dag thuis moet zitten vanwege de coronacrisis.